Повышение пенсионного стажа: кто пострадает прежде всего?

Челябинск, , 09:03 — REGNUM На Южном Урале одной из обсуждаемых интернет-пользователями тем стало предложение чиновников повысить стаж, необходимый для получения пенсии по старости. На фоне многочисленных эмоциональных заявлений есть и вполне трезвые высказывания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в правительстве России рассматривают несколько вариантов решения проблем с наполнением Пенсионного фонда. Как пишет издание «Ведомости», одной из инициатив является увеличение минимального трудового стажа. Ранее стаж для пенсии по старости составлял пять лет, затем был увеличен до восьми. Теперь его снова предлагают повысить.

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В Челябинске некоторые комментаторы отмечают, что среди пострадавших могут оказаться люди, чьи трудовые годы пришлись на 1990-е годы. Дело в том, что в данный период была особенно остра проблема безработицы. Многие люди были вынуждены работать без официального оформления.

Впрочем, и сейчас, во втором десятилетии XXI века, немало людей трудятся неофициально. Такие условия им ставят работодатели. Соответственно, с заработной платы, полученной «в конверте», не уплачиваются деньги ни в Пенсионный фонд, ни в другие фонды. Не платится и подоходный налог.

В таких случаях работник оказывается не защищён перед произволом работодателя. Проблемы у него могут возникнуть в случае задержек выплат заработной платы. У гражданина практически нет возможности добиться правды, обращения в государственные органы практически не помогают.

В случае жалобы такого гражданина в госорганы работодателю ничего не стоит заявить, что этот человек у него не работает. И сотруднику будет трудно что-либо доказать. Более того, у него есть все шансы никогда не увидеть заработанных денег.

При этом отметим, что отдельных граждан вполне устраивает работа за серую зарплату. Некоторые из них заявляют, что на старость копят самостоятельно и на государство не надеются. К тому же, отдельные сотрудники опасаются, что в случае официального оформления их доход понизится, так как придётся уплачивать налоги.

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