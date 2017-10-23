Назарбаев поздравил Путина с 25-летием дипотношений

Астана, , 08:53 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

«Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 г», — говорится в телеграмме.

В документе президент Казахстана также отметил, что сотрудничество между двумя государствами в рамках различных многосторонних структур является важнейшим элементом развития стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании.

«Я высоко оцениваю и добрые личные отношения, сложившиеся между нами, — говорится в телеграмме. — При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств».

Напомним, Казахстан стал независимым государством после развала Советского Союза в 1991 году.

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