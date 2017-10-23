Саакашвили: митинг в Киеве продлится до 7 ноября

Киев, , 08:55 — REGNUM До 7 ноября будет длиться митинг за «великую политическую реформу» в Киеве, заявил 22 октября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая перед протестующими, сообщает «Украинская правда».

По его словам, митинг будет продолжаться до начала следующей пленарной недели Верховной рады, которая начнется 7 ноября. При этом Саакашвили подчеркнул, что митинг должен до начала пленарной недели стать «очень спокойным, мощным, безопасным местом».

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Бывший грузинский президент отметил, что в течение ближайших двух недель протестная акция сменит свой формат — на площади Конституции перед Верховной радой организуют семинары и дискуссии между участниками митинга. Также Саакашвили добавил, что он проедет по городам Украины, где будет пропагандировать свои идеи.

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Напомним, так называемый «Украинский сбор» за «большую политическую реформу» начался 17 октября в правительственном квартале Киева. В митинге участвуют праворадикальные организации Украины, такие как «Самопомощь», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

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