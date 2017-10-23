Суд по делу Хорошавина вновь перенесли

Южно-Сахалинск, , 08:50 — REGNUM Судебное заседание по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которое должно было состоятся 23 октября, перенесли из-за болезни подсудимого.

«Согласно справкам, предоставленным медицинской частью СИЗО-1 Южно-Сахалинска, Хорошавин не может принимать участие в заседании в связи с плохим самочувствием», — цитируют РИА Новости судью Елену Поликину.

В связи с этим суд принял решение перенести рассмотрение дела на 24 октября, когда будет понятно, сможет ли Хорошавин принять в нём участие.

Из-за плохого самочувствия подсудимого заседания неоднократно откладывали. Минувшим летом Хорошавина несколько раз увозили на скорой помощи прямо из зала суда. По словам его адвоката, экс-губернатор перенес микроинсульт.

Напомним, Александр Хорошавин был арестован в 2015 году по подозрению во взяточничестве.

Его подчиненные — экс-заместитель председателя правительства региона Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов — также подозреваются в коррупции.

По данным следствия, общая сумма взяток бывших чиновников составляет 522 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь раз отмерь: на Сахалине громкое уголовное дело закрыто с 7-й попытки