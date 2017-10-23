Максим Исаев, , 08:50 — REGNUM

На сегодняшний день наиболее популярным в Вашингтоне обсуждением является то, кто заменит бывшего исполнительного директора ExxonMobile Рекса Тиллерсона на посту главы Государственного департамента США. Взять на себя эту неблагодарную работу в администрации, сведшей к минимуму и роль своего внешнеполитического ведомства, и вообще американской дипломатии, вероятнее всего, предстоит одному из двух таких квалифицированных и готовых кандидатов: постпреду США в ООН Никки Хейли или директору ЦРУ Майклу Помпео, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Так, отмечает автор, когда Тиллерсона в очередной раз стали расспрашивать о слухах о его грядущем уходе из Госдепа, он сделал вид, что не знает, о чем речь.

«Кто, ради бога, говорит вам такое?» — спросил он у журналистов издания the Wall Street Journal, пообещав остаться на нынешнем посту столько, «сколько президент считает, что [Тиллерсон] полезен».

Более того, в начале октября он провел пресс-конференцию, на которой опроверг слухи о том, что он рассматривает возможность покинуть свой пост. В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил свою уверенность в своем ведущем дипломате, несмотря на сообщения о том, что Тиллерсон назвал Трампа «придурком».

Тем не менее, по словам официальных лиц Белого дома, из-за постоянных разногласий Тиллерсона с членами внутреннего круга Трампа его долгосрочное выживание в администрации представляется маловероятным. Основным предположением является то, что Тиллерсон может покинуть свой пост по прошествии одного полного года. Таким образом он сохранит лицо и сможет завершить процесс реорганизации Государственного департамента, которую он публично назвал своей первоочередной задачей.

По всей видимости, основным наследием Тиллерсона станет выхолощенный от таланта Государственный департамент, моральный дух сотрудников которого подорван, а сама роль в создании и имплементации внешней политики США сведена до минимума. Поэтому основной задачей его преемника станет преодоление этой тенденции. При этом и бывший губернатор штата Южная Каролина, и директор ЦРУ поведут ведомства двумя отличающимися друг от друга дорогами.

Так, за тот недолгий срок, в течение которого Хейли является послом в ООН, она получила положительные отзывы как от команды Трампа, так и от людей, в нее не входящих. Она заработала себе репутацию человека, «добивающегося поставленных задач» благодаря таким вопросам, как санкции против КНДР и ужесточение позиции Вашингтона в ООН. В отличие от Тиллерсона, она оперативно заполнила ключевые позиции в своей команде, что позволило более эффективно осуществлять межведомственное взаимодействие.

Ее назначение будет означать, что Государственный департамент начнет склоняться в сторону традиционной республиканской воинственности, в том числе в плане насильственного продвижения демократии и защиты прав человека за рубежом. Ее приход в Госдеп также может означать смену нынешнего курса на улучшение отношений с Россией. В частности, неделей ранее Хейли заявила в Институте Джорджа Буша-младшего, что вмешательство России в выборы в США равносильно одному из видов войны.

По вопросу ядерной сделки с Ираном Хейли заняла серединную позицию, которая в конечном счете и была выбрана президентом. Она провела встречу с сирийскими беженцами на Ближнем Востоке и продолжает свое мировое турне, планируя на этой неделе посетить Эфиопию, Южный Судан и Конго. Она создает впечатление человека, который проводит кампанию для получения повышения.

Однако выбор Хейли на этот пост сопряжен с рисками для нее самой же. Своими внешнеполитическими делами она уже заработала себе достаточно хорошую репутацию, чтобы в будущем участвовать в гонке за кресло главы Белого дома. Благодаря ее физической отдалённости от Белого дома она может избегать внутренних конфликтов и действовать независимо. Неясно, каковы будут ее политические приобретения от перехода в Государственный департамент. Взяться за эту работу — значит, пойти на огромный риск.

Если же Хейли всё же станет главой американской дипломатии, ее, в свою очередь, на посту постпреда США в ООН может заменить, по некоторой информации, заместитель советника по национальной обороне США Дина Пауэлл, которая приложила немало усилий, чтобы избегать внимания СМИ и продемонстрировать свою ценность и эффективность Трампу.

Со своей стороны, Майкл Помпео, став главой дипломатического ведомства, будет сохранять близкие связи с Трампом, а также придерживаться взглядов, соответствующих линии Белого дома. Он будет занимать более воинственную позицию по отношению к Ирану, чем Хейли. При этом, как он продемонстрировал неделей ранее, он готов преуменьшить значимость российского вмешательства в выборы 2016 года.

Помпео несколько раз в неделю проводит для президента брифинги, и Белому дому нравится его готовность продвигать курс администрации. Хотя его склонность к излишней политичности вызывает дискомфорт у некоторых в ЦРУ, для Государственного департамента он станет значительным приобретением.

По некоторой информации, в случае назначения Помпео на пост главы дипломатического ведомства ЦРУ может возглавить сенатор-республиканец Том Коттон — редкий пример сенатора, который имеет хорошие отношения с Трампом и его командой в Белом доме. Более того, этот пост может стать для него возможностью занять более высокие позиции в будущем.

При этом, заключает автор, профессиональные дипломаты в Государственный департаменте будут рады как Хейли, так и Помпео, но и бывшему губернатору штата Южная Каролина, и нынешнему главе ЦРУ нужно готовиться к непростой задаче. Если они четким образом не разорвут с подходом Тиллерсона и не встанут на защиту дипломатов и их работы, в Вашингтоне очень скоро опять начнутся разговоры о следующем главе дипломатического ведомства.