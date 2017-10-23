Новые участники могут появиться на переговорах по Сирии в Астане

Астана, , 08:32 — REGNUM На следующем раунде переговоров по Сирии в Астане могут появиться новые участники. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Нет, не исключаю (появление новых участников — ИА REGNUM ), все зависит от того, насколько страны-гаранты скоординируют свою работу», — ответил Абдрахманов на вопрос журналистов.

Он не уточнил, кто именно может принять участие в переговорах, однако отметил, что приглашения уже разослали.

Седьмой раунд межсирийских переговоров по Сирии пройдет в Астане 30−31 октября. Главной темой обсуждений станет освобождение пленных и заложников, которых удерживают стороны сирийского конфликта.

Также обсудят организацию процесса разминирования на территории зон деэскалации в Сирии.

Напомним, шестой раунд переговоров прошел в Астане 14−15 сентября. Его участниками стали представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

Приняли участие также делегации Дамаска, оппозиции Сирии и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Как позже отметил де Мистура, переговоры повлияли на снижение насилия в Сирии.

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