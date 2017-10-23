Закон о «реинтеграции» Донбасса может быть рассмотрен в ноябре

Киев, , 08:30 — REGNUM В ближайшее время Верховная рада может рассмотреть законопроект о «реинтеграции» Донбасса во втором чтении, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает 23 октября УНИАН.

По его словам, план на ближайшую пленарную неделю в Верховной раде не составлен, поэтому в него может быть включен законопроект о «реинтеграции» Донбасса. Парубий отметил, что закон для рассмотрения его на втором чтении к следующей пленарной неделе уже будет готов.

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Спикер Верховной рады добавил, что в расписании заседаний парламента после 7 ноября идут сразу две пленарные недели подряд. Именно на этих двух неделях и планируется рассмотреть президентский законопроект о «реинтеграции» Донбасса.

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Напомним, 6 октября 2017 года в первом чтении украинский парламент принял закон №7163, известный как законопроект о «реинтеграции» Донбасса. Данный закон определяет Россию как «страну-агрессор» на Украине, а также расширяет полномочия ВСУ в Донбассе. По словам представителя украинского президента Ирины Луценко, закон также позволит ввести в Донбасс миротворцев ООН.

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