Решите «немедленно»: Макфол обратился к Трампу по поводу Браудера

Москва, , 08:16 — REGNUM Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что правительство США аннулировало его визу. Об этом он сообщил в своем Twitter, при этом добавив, что это произошло в тот же день, когда Россия выпустила Интерполу ордер на его арест.

«Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили пятый ордер Интерполу на мой арест», — пишет Браудер, отвечая на на вопрос, бывшего посла США в России Майкла Макфола.

После этого Макфол направил президенту США Дональду Трампу и госдепу США просьбу решить эту «возмутительную» ситуацию «немедленно».

Напомним, основатель фонда Hermitage Capital, который являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России с 1995 по 2007 год, занимался незаконной скупкой российских активов и использовал мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.

В феврале этого года Тверской суд заочно арестовал Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, которые обвиняются в трех эпизодах преднамеренного банкротства. Они приговорены к девяти годам лишения свободы. При этом последнего объявили в международный розыск.

Накануне Россия самостоятельно внесла Браудера в базу Интерпола. Российские власти воспользовались правом в одностороннем порядке размещать в базе Интерпола имена разыскиваемых для запроса на арест.

Ранее РФ неоднократно вносила Браудера в список Интерпола по стандартной процедуре, но каждый раз имя финансиста каким-то образом исчезало из базы.

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