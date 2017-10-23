Идея повысить пенсионный трудовой стаж запутала уральцев

Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM На Урале инициатива повысить минимальный для получения пенсии по старости трудовой стаж перепугала некоторых граждан. На форумах и в соцсетях некоторые граждане ошибочно предположили, что речь идёт о повышении пенсионного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как правило, такие граждане выступили с очередной порцией проклятий в адрес чиновников, которые якобы за счёт стариков пытаются решить проблемы с пополнением пенсионного фонда.

В то же время другая часть граждан поддержала новую инициативу. Люди констатировали, что речь идёт не о повышении пенсионного возраста, а лишь об увеличении минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости.

По их мнению, граждан, которые работают официально, такая проблема не коснётся. В основном она затронет тех, кто трудится без официального договора и получает зарплату в конверте.

Некоторые наблюдатели даже предположили, что новая мера правительства сподвигнет работающих неофициально пересмотреть своё отношение к накоплению трудового стажа и оформиться официально, чтобы получать белую зарплату. Впрочем, есть и скептики. Последние полагают, что в этой сфере практически ничего не поменяется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве России рассматривают инициативы повысить не пенсионный возраст, а минимальный для пенсии по старости трудовой стаж. Об этом пишет газета «Ведомости».

Впрочем, вопрос о повышении пенсионного возраста из повестки не уходит. Наблюдатели полагают, что рано или поздно возраст будет увеличен.

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