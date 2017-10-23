Трамп поздравил Абэ с победой на выборах

Токио, , 07:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых поздравил главу японского правительства с победой на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства.

«Трамп поздравил в понедельник (23 октября) премьер-министра Японии Синдзо Абэ с победой на всеобщих выборах и подтвердил курс Вашингтона на сотрудничество с Токио по проблемам, связанным с КНДР», — передает вещатель.

Напомним, 22 октября в Японии прошли досрочные парламентские выборы. По итогам голосования победу одержала правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Абэ и центристской партии «Новая Комэйто».

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