Понедельник, 23 Октября 2017 года
08:18:56 МСК

Трамп поздравил Абэ с победой на выборах

Политика

22 октября в Японии прошли досрочные парламентские выборы

Трамп поздравил Абэ с победой на выборах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Токио, 23 октября 2017, 07:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых поздравил главу японского правительства с победой на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства.

«Трамп поздравил в понедельник (23 октября) премьер-министра Японии Синдзо Абэ с победой на всеобщих выборах и подтвердил курс Вашингтона на сотрудничество с Токио по проблемам, связанным с КНДР», — передает вещатель.

Напомним, 22 октября в Японии прошли досрочные парламентские выборы. По итогам голосования победу одержала правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Абэ и центристской партии «Новая Комэйто».

Читайте также: Явка на выборах в Японии превысила показатели прошлых лет

А также: Японцы приступили к голосованию на выборах в парламент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство Японии