Запрос удовлетворен: США отозвали визу Браудера

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Виза британского финансиста Уильяма Браудера была аннулирована властями США после обращения в Интерпол российских правоохранителей, заявил 23 октября сам Браудер у себя в Twitter.

Таким образом глава Hermitage Capital ответил на вопрос бывшего посла США в России Майкла Макфолла, который обратился к Браудеру с просьбой подтвердить информацию.

«Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили пятый ордер Интерпола на мой арест», — ответил Браудер.

В предыдущем сообщении на эту тему Браудер написал, что санкцию на внесение в базу Интерпола его имени дал российский президент Владимир Путин. Получив ответы от Браудера, Макфолл сразу обратился к президенту США Дональду Трампу и Госдепартаменту с требованием немедленно отменить решение и не присоединяться к кампании Путина против британского финансиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские правоохранительные органы в очередной раз внесли в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который заочно осужден в России. Он приговорен к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Браудер, чей фонд Hermitage Capital был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995—2007 годах, занимался незаконной скупкой российских активов, а также использовал различные мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.

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