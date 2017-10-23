Венето в Италии готова объявить о создании автономии

Венеция, Италия, , 07:42 — REGNUM Подавляющее большинство граждан Италии, проживающих в области Венето, проголосовали за автономию региона, заявил глава Венето Лука Дзайя, пишет 22 октября итальянская газета La Stampa.

По его словам, прошедший 22 октября референдум в Венето будет «начало новой истории» области. Дзайя отметил, что за автономию проголосовали более 2 млн граждан, проживающих в области.

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«Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия», — выразил уверенность глава области.

По данным избирательных участков, в голосовании приняли участие более 57% жителей области. Из них 98% проголосовали за создание автономии на базе области.

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Напомним, 22 октября в Венето и Ломбардии прошли референдумы за автономию итальянских областей. По предварительным данным, явка в Ломбардии составила 30%, что существенно ниже, чем в Венето.

Областные правительства требуют расширенные полномочия по широкому спектру вопросов: в сфере труда, энергетике, инфраструктуре, правосудии, культуре, образовании и других.

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