Курды взяли под контроль крупнейшее месторождение нефти в Сирии

Дамаск, , 07:33 — REGNUM Арабо-курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) установил контроль над крупнейшим в Сирии нефтяным месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается на официальном сайте SDF.

В сообщении указывается, что правительственные войска находятся в трех километрах от месторождения. Сообщается, что Аль-Омар удалось отбить у боевиков с помощью международной коалиции, возглавляемой США.

Нефтяное поле в Дейр-эз-Зоре являлось основным источником дохода для боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно данным департамента новых вызовов и угроз МИД России, боевики выкачивали из месторождений Аль-Омар и Аль-Танак не менее 25 тыс. баррелей в сутки.

При этом в конце сентября террористы практически полностью уничтожили инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре. В Аль-Омаре она разрушена целиком.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что курды соперничают с армией САР за контроль над нефтеносными районами. При этом Сирия не позволит нарушить своей государственный суверенитет.

Российский сенатор Алексей Пушков также заявил о «гонке за нефтью». При этом он отметил, что основная схватка еще впереди. Тем не менее, как официально заявил Дамаск, правительство Сирии в данный момент контролирует большинство нефтяных и газовых месторождений.

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