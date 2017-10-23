Компартия КНР: Китай намерен укреплять отношения с Северной Кореей

Пекин, , 06:57 — REGNUM Компартия Китая поддерживает взаимодействие и диалог к правящей портнихи КНДР, сообщает газета Global Times.

Обмены между КПК и Рабочей партией Северной Кореи играют важнейшую роль в развитии отношений между двумя странами, отметил заместитель главы Отдела международных связей ЦК КПК Го Йечжу.

Во время пресс-конференции в кулуарах XIX съезда Компартии Китая, Го отметил, что развитие и консолидация дружественного сотрудничества между Китаем и КНДР не только идет в согласии и в русле двусторонних интересов стран, но также играет важную роль в построении регионального мира и стабильности.

Он также добавил, что уровень взаимодействия между странами всегда зависит от удобства обеих сторон.

Напомним, что несмотря на идеологическую близость и безусловное экономическое доминирование в Регионе, Китай не относится к КНДР, как к полностью подчиненному ему государству. Более того, порой действия Северной Кореи идут вразрез с мнением и желанием Пекина.

Пример противостояния США и КНДР в вопросе ракетно-ядерных испытаний, проводимых Северной Кореи, а также мера участия Китая в этом конфликте показывают, что Поднебесная сама зачастую несет ущерб от резких действий Северной Кореи. В частности, это вынуждает Китай присоединяться к санкциям ООН.

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