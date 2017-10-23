Новым вице-губернатором Приморья стала Татьяна Казанцева

Владивосток, , 05:19 — REGNUM Руководитель департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева назначена заместителем главы региона. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает 23 октября пресс-служба краевой администрации.

По словам пресс-секретаря врио главы региона Олеси Ясевич, в ведении Татьяны Казанцевой будут находиться финансовые вопросы. Тарасенко знает главу департамента финансов как ответственного и эффективного управленца.

«Она продолжит курировать вопросы финансов, но уже в другом, более высоком, статусе», — отметила Ясевич.

Татьяна Казанцева родилась во Владивостоке, в 1988 году окончила Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, затем — аспиранту Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН.

В департаменте финансов Приморского края, ранее называвшемся финансовым управлением, Казанцева работает с 1998 года. В 2001 году она была назначена руководителем департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября бывший генеральный директор «Росморпорта» Андрей Тарасенко был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморья, а его предшественник Владимир Миклушевский — освобожден от должности по собственному желанию. Миклушевский руководил регионом с 2012 года.

Читайте также: Новый губернатор Приморья «реанимирует» Лермонтовский ГОК