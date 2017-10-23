Главкому ВС Индонезии не позволили въехать в США

Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии генерал Гатот Нурмантьо не смог въехать на территорию США несмотря на приглашение американской стороны, передает CNN.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд пригласил генерала Нурмантьо на конференцию по вопросам борьбы с экстремизмом, которая пройдет в Вашингтоне 23 и 24 октября. О приглашении Нурмантьо в США сообщила пресс-служба американской дипломатической миссии в Джакарте.

Главком ВС Индонезии и его супруга должны были вылететь в Вашингтон 21 октября, однако таможенно-пограничная служба США уведомила генерала о том, что индонезийская делегация не имеет разрешения на въезд в страну.

Посольство США в Джакарте принесло главе МИД Индонезии Ретно Марсуди извинения за то, что визит генерала Нурмантьо не был осуществлен по плану, а также за неудобства, причиненные главкому. Отмечается, что официальная Джакарта ждет разъяснений об инциденте со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийцы находятся в числе боевиков, воюющих на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. По официальным данным Национальной полиции Индонезии, по состоянию на сентябрь 2017 года как минимум 671 гражданин республики состоит в рядах экстремистов. При этом среди примкнувших к террористам — 196 детей.

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