Италия: В Венето состоялся референдум об автономии

Рим, , 02:58 — REGNUM В итальянских областях Венето и Ломбардия в воскресенье 22 октября состоялся референдум, на котором жители должны были проголосовать за автономию областей. На 19 часов по местному времени в области Венето проголосовало 50,1% населения, что превысило порог ожидаемого кворума. Как сообщает информагентство ANSA, в Венето референдум признан состоявшимся. В Ломбардии явка составила лишь 30%.

Статья 116 Конституции Италии с поправками, внесенными реформой 2001 года, предусматривает, что области могут запрашивать более широкие полномочия у государства (перечисленные в следующей статье 117) в дополнение к обычным, уже существующим, в соответствии с разделом V о взаимоотношениях между Римом и местными автономиями.

Области Венето и Ломбардия просят центральное правительство вступить в переговоры, чтобы получить больше полномочий по 20 различным вопросам (включая координацию государственного и налогового финансирования, сферу труда, энергетики, инфраструктур и гражданской защиты, правосудия, образования и защиты окружающей среды и культурного наследия). Соглашение между государством и регионом должно быть в дальнейшем прописано в законопроекте, который должен быть одобрен абсолютным большинством в обеих палатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что референдум об автономии следует провести во всех областях Италии.