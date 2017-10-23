Глава Чехии назвал слабые стороны потенциального премьер-министра

Прага, , 01:50 — REGNUM Лидер победившего на выборах в Чехии правоцентристского движения АНО Андрей Бабиш недостаточно хорошо ориентируется во внешней политике. Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает пражское сетевое издание Blesk.

По словам Земана, Бабиш, прекрасно владеющий тремя языками, некомпетентен в проблематике, связанной с Евросоюзом и НАТО, а в особенности — в вопросе освоения восточных рынков. Речь идет о торговле с Россией, Китаем и другими странами.

Еще один недостаток потенциального премьер-министра — негативное отношение к возможному переходу Чехии на европейскую валюту. Вопрос может стать актуальным в случае выхода из еврозоны Греции. Перспектива принятия евро — в интересах Чехии, считает Земан.

Глава Чешской Республики назвал и сильные стороны Бабиша. Это огромная работоспособность, талант организатора и умение быстро реагировать на возникающие трудности.

Земан подтвердил, что готов назначить Бабиша главой правительства. Он также отметил, что собирается встретиться с лидером АНО в своей загородной резиденции Ланы 23 октября.

«Я назначу премьер-министром победителя выборов», — заявил чешский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Чехии завершились парламентские выборы, явка составила около 61% при численности избирателей более 8 млн человек. Победителем оказалось правоцентристское движение Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (АНО), набравшее 29,64% голосов. Такой результат позволит АНО занять 78 из 200 мест в нижней палате парламента.

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