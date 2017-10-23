Китай покоряет моря: десяток исследовательских судов и ледокол ждут часа

Пекин, , 01:36 — REGNUM Более десяти морских судов строится на вервях в конце августа 2017 года и будет построено еще больше, сообщает 22 октября агентство «Синьхуа».

На Океаническом научно-исследовательском саммите судовых технологий — 2017, проходящем в Шанхае было заявлено, что первый разработанный и построенный в Китае полярный исследовательский ледокол будет введен в эксплуатацию уже в 2019 году. Судно будет способно колоть полярные льды как носом, так и кормой.

«Китай в настоящий момент уже располагает 50 морскими исследовательскими судами, выпускаемых серийно, включая: Дунфанхун, Сянъянхун, Юаньван, Хайян, Кэсюэ и Шиянь», — отметил президент Шанхайского общества судовых и океанических инженеров Син Вэньхуа.

Глава научно-технического департамента Государственной океанической администрации КНР Ци Таньчжоу отметил, что количество и качество имеющихся судов далеки от тех требований, которые выдвигают цели глобального исследования морских простором и международного сотрудничества.

Напомним, что новый китайский ледокол будет назван «Сюэлун-2» по аналогии с уже действующим исследовательским судном. Его первой миссией будет путешествие к Антарктиде. Судно «Сюэлун-1» было куплено у Украины и переоборудовано для нужд полярных исследований. Строительство «Сюэлун-2» стартовало в декабре 2016 года.

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