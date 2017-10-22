Трамп отказался от «помощи» ЕС в вопросе санкций против Ирана

Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Властям США не нужна поддержка лидеров Европейского союза (ЕС) в вопросе усиления ограничительных мер против Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, европейские государства могут «продолжать зарабатывать» на торговле с этой странной.

При этом Трамп добавил, что у него сложились хорошие отношения с лидерами ЕС, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я сказал им: просто продолжайте зарабатывать финансовые средства, не беспокойтесь, вы нам не нужны», — заявил глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерное соглашение с Тегераном не соответствует интересам Вашингтона и от него следует избавиться.

13 октября позицию США по вопросу соглашения с Ираном озвучил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По его словам, США намерены остаться участником ядерной сделки с Ираном, однако не исключают выхода из соглашения, если не смогут изменить этот документ.

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