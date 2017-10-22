Порошенко пообещал военным в Донбассе ротацию

Киев, , 19:16 — REGNUM Подразделения ВСУ, задействованные в силовой операции в Донбассе, скоро вернутся в места своей постоянной дислокации, а их сменят другие бригады. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения в Авдеевке расположения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«На вашу замену приходят другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции», — сказал глава государства.

Порошенко также добавил, что армия Украины, которая за последние три года полностью изменилась, является гарантом независимости страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили националистические батальоны и армию против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.