Гегемон перестанет быть гегемоном: Азия в политическом раскладе США

Санкт-Петербург, , 05:05 — REGNUM Геополитический климат в Азии зависит от неформального механизма обеспечения безопасности одних за счёт уязвимости других, так называемой «Евразийской дуги нестабильности». Эта система, охватывающая пространство от Атлантического до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Индийского, сейчас состоит из восьми сегментов разной степени готовности и активности, и от ее работы зависит возможность дестабилизировать тот или иной регион Евразии и Северной Африки. Об этом рассказал в интервью обозревателю ИА REGNUM Саркису Цатуряну доктор исторических наук, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ профессор Владимир Колотов.

Так, Восточная Азия с точки зрения геополитики представляет собой комплекс застарелых проблем безопасности, которые США используют в своих интересах. События в Мьянме — один из примеров этого.

«Юго-Восточную Азию населяют (по разным подсчётам) от 650 до 700 млн человек. Плюс 1 млрд 300 млн человек в Китае, что в совокупности означает около 2 млрд населения — АСЕАН+1. А если сюда добавить обе Кореи, Японию и Тайвань — представляете, что будет, если здесь воцарится мир. Если все эти страны объединят усилия в отстаивании своих интересов, перестанут смотреть друг на друга через прицел, то где тогда окажется нынешний гегемон? Он перестанет быть гегемоном», — считает профессор.

По мнению эксперта, столкновения в Мьянме имеют признаки умышленных провокаций со стороны. Цель инициаторов — ослабление стран Юго-Восточно Азии и через это — ослабление Китая. Разжигание конфликта между буддистами из континентальной части региона и проживающими в его островной части мусульманами может принести в регион катастрофу.

О других геополитических особенностях Азии читайте в статье: «Дуга нестабильности» подбирается к границам России, Китая и АСЕАН

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