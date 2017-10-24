Что сказали жители России о беженцах в ЕС — и о себе. Результаты опроса

Москва, , 03:23 — REGNUM О том, какие интересные ответы можно получить, задавшись целью исследовать общественное мнение по поводу беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в ЕС, пишет обозреватель ИА REGNUM Елисей Поллстер.

Информационные потоки, получаемые гражданином России, создают картину конкуренции между условно пророссийской и условно прозападной точками зрения. расходятся эти потоки по многочисленным параметрам: тут и оценка причин происходящего «переселения народов», и отношение к самому процессу, и мнение о возможном будущем России в рамках той же темы. Так как же реагируют различные группы россиян на ту или иную информационную подачу?

Как оказалось, среди граждан РФ ярко выделяется молодежный сегмент, значительно менее ориентирующийся на местную пропаганду и с удовольствием внимающий пропаганде западной. Похоже, что современные молодые россияне, с одной стороны, спят и видят, как бы оказаться в числе беженцев в Европу, сев там на пособие, и никогда больше не покидать этого благословенного места. А с другой стороны, они же крайне низко оценивают свои шансы заполучить такую возможность. Такой подход к жизни делает из российской молодежи великолепный объект для манипуляций.

Что же именно отвечали граждане, читайте в статье: Почему Россия и ЕС должны отдать себя беженцам? Или не отдать

Обратите также внимание на другие статьи Елисея Поллстера с анализом результатов социологических опросов ИА REGNUM.