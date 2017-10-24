Киев, , 02:12 — REGNUM На Украине парламентом утверждена медицинская реформа. Соответствующий законопроект, принятый 19 октября, полностью отменил бесплатную медицину. О том, как это стало возможно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Средняя официальная зарплата на Украине — 7000 гривен в месяц (около 15 000 рублей), поэтому те трехзначные цифры, которыми теперь будет выражаться стоимость обычных медицинских процедур, явным образом становятся недоступны большей части украинского населения. Политический режим, царящий в стране с момента прихода к власти победившего майдана, продолжает геноцид собственного населения. Впрочем, собственного ли? Известно, что немалая часть нынешней украинской администрации — это слетевшиеся в страну варяги из развитых стран, стремящиеся урвать за время своей власти как можно больше и не намеренные жить на Украине по истечении срока «политической вахты».

Вот и исполняющий обязанности министра здравоохранения этой несчастной страны Ульяна Супрун является гражданкой США. На фоне игрушечного майдана, бузящего у стен Рады под руководством Саакашвили, население Украины не обращает внимания на такие мелочи, как лишение себя медицинской помощи, а все происходящее вполне укладывается в логику выдавливания украинцев за пределы их родной страны.

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