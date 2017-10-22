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Саакашвили призвал закрыть «барыжную гвардию»

Политика

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа»

Саакашвили призвал закрыть «барыжную гвардию»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саакашвили

Киев, 22 октября 2017, 17:36 — REGNUM  Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед митингующими у Верховной рады Украины в Киеве, призвал к ликвидации Нацгвардии и упразднению СБУ. Об этом сообщает в воскресенье, 22 октября, ТАСС.

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа, — говорит Саакашвили. — Нацгвардию нужно закрыть».

Политик также добавил, что СБУ стоит упразднить и учредить вместо ведомства «эффективную службу внешней разведки».

22 октября депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко в социальной сети Facebook сообщил, что у здания Верховной рады, где экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили созвал «майдан реформ» произошли столкновения митингующих с полицией.

По его словам, стражи порядка заблокировали автомобиль со звуковой аппаратурой, которую митингующие хотели использовать для выступления своих лидеров. В итоге произошла драка.

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