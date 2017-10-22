Саакашвили призвал закрыть «барыжную гвардию»

Киев, , 17:36 — REGNUM Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед митингующими у Верховной рады Украины в Киеве, призвал к ликвидации Нацгвардии и упразднению СБУ. Об этом сообщает в воскресенье, 22 октября, ТАСС.

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа, — говорит Саакашвили. — Нацгвардию нужно закрыть».

Политик также добавил, что СБУ стоит упразднить и учредить вместо ведомства «эффективную службу внешней разведки».

22 октября депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко в социальной сети Facebook сообщил, что у здания Верховной рады, где экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили созвал «майдан реформ» произошли столкновения митингующих с полицией.

По его словам, стражи порядка заблокировали автомобиль со звуковой аппаратурой, которую митингующие хотели использовать для выступления своих лидеров. В итоге произошла драка.

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