Саркис Цатурян, , 18:31 — REGNUM

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию отложен на начало 2018 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, время и статус поездки американского лидера в Лондон всё ещё требуют согласования. Напомним, что приглашение королевы Елизаветы II посетить Британские острова Трамп получил на седьмой день после своей инаугурации. Его готовились принять в конце 2017 года. На Даунинг-стрит даже заявили, что «королева была рада, когда Трамп согласился посетить Лондон». С тех пор администрация США согласовывала график государственного визита, который предполагал встречу с монархом.

Однако спустя полгода Букингемский дворец негласно дал понять, что Елизавета II встречаться с Трампом не собирается. То есть его визит будет не государственным, а рабочим — на уровне правительства Великобритании и без торжественного ужина у королевы. Унизить американского президента решили прилюдно — более 1,8 млн человек подписали петицию с требованием отменить поездку. Позицию королевы выразил мэр Лондона Садик Хан, который отказался расстелить красный ковер перед высоким гостем из Вашингтона. Отличился и спикер Палаты общин Джон Берков, заявив, что не позволит Трампу выступить в нижней палате парламента.

Предводитель либерал-демократов сэр Винс Кэбл назвал американского президента «расистом» и «женоненавистником».

«Британия готова принимать с государственным визитом африканских лидеров, но не Трампа, который опасен», — цитирует Кэбла газетаEvening Standard.

А экс-глава Лейбористской партии Эдвард Милибэнд и вовсе считает Трампа «придурком». Чем вызвана данная агрессия?

Ответ лежит на поверхности: британская элита с самого начала президентской кампании в США ставила на победу Хиллари Клинтон. Поэтому торжественный приём Трампа в Букингемском дворце будет означать его легитимацию как со стороны аристократии, так и со стороны финансовых воротил лондонского Сити. Клинтон подливает «масла в огонь», призывая Лондон подписать после Brexit новое коммерческое соглашение с Евросоюзом и отказаться от двусторонней сделки с Трампом, который «не верит в торговлю».

«Сделка не предполагает преференциальных условий торговли. А это означает, что Великобритания лишится упрощённого доступа к европейскому рынку, как было в годы её членства в ЕС», — отметила она в интервью ВВС.

Что касается самого американского президента, то он не может согласиться на рабочий визит, поскольку в октябре 2015 года Елизавета II лично сопровождала в королевской карете председателя КНР Си Цзиньпина, который тогда объявил о «золотой эре» отношений Великобритании и Китая. В противном случае Трамп окончательно потеряет лицо.

Тем временем Лондон идёт на обострение. Как сообщает газета Financial Times, по требованию британской стороны, ЦРУ США сворачивает работу своего филиала в парке Кавершам (графство Беркшир, юго-восток Англии). Речь идёт об американском государственном предприятии Open Source Enterprise, которое с 1943 года в паре с ВВС занимается мониторингом зарубежных телевизионных и радиопередач, а также онлайн-информации. То есть осуществляет разведку на основе анализа открытых источников в соотношении 75% (доля США) к 25% (доля Великобритании). Примечательно, что Вашингтон отказался перенести офис Open Source Enterprise на авиабазу RAF Wyton, расположенную вблизи Кембриджа, и объявил о закрытии бюро.

Само решение было принято ещё в 2010 году премьер-министром Дэвидом Кэмероном, который сократил ассигнования по правительственной линии. Однако реализация инициативы состоялась уже по итогам президентской гонки в США, что наводит на определенные мысли.

«Наши худшие прогнозы подтвердились. Каждый, кто думает, что демонтаж этого центра и его повторная сборка в другом месте позволят сохранить эффективность разведки, далек от реальности», — цитирует Financial Times депутата от Консервативной партии, главу комитета по обороне Великобритании Джулиана Льюиса.

Интересный поворот, не так ли?

Бывший руководитель MI6 Джим Соерс пояснил ситуацию следующим образом:

«Наша внешняя и оборонная политика основывалась последние 75 лет на тесном партнерстве с Соединенными Штатами. Теперь мы вступаем в эпоху, когда наша способность полагаться на это партнерство не так велика, как было в прошлом».

Пока Вашингтон и Лондон конфликтуют, 9 октября с.г. Пекин с официальным визитом посетил советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл, который на встрече с членом Госсовета КНР Яном Цзечи подтвердил приверженность «золотой эре» в двусторонних отношениях. Такова новая геополитическая реальность.

Не случайно Evening Standard рапортует о возросшем интересе новой китайской буржуазии к Итонскому колледжу, напоминая, что граждане КНР ежегодно тратят в британских учебных заведениях до £220 млн. Лондон и Пекин растят новую элиту, постепенно выводя Вашингтон на второй план.