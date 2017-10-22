Клинцевич рассказал, кто сменит Ким Чен Ына

Москва, , 17:31 — REGNUM Все эти рассуждения директора ЦРУ о «внезапной смерти» Ким Чен Ына просто поражают своим полным непониманием ситуации в Северной Корее, ее менталитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«В случае «ухода» нынешнего лидера КНДР его однозначно сменит некто, представляющий еще большую опасность для мира, в том числе и для США. Уж он точно будет знать, что терять ему нечего», — отметил сенатор.

Первый раз встречаю такого «разговорчивого» руководителя спецслужбы, добавил парламентарий.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео сообщил, что ЦРУ будет хранить молчание в случае внезапного исчезновения лидера КНДР Ким Чен Ына. Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если глава КНДР будет ликвидирован, Помпео напомнил об истории ведомства. По его словам, прежде США участвовали в заговорах с целью свержения лидеров таких стран, как Иран, Конго, Вьетнам и Чили.

Власти США выписали лидеру КНДР Ким Чен Ыну «черную метку», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков о заявлении главы ЦРУ: Лидеру КНДР выписана «черная метка»