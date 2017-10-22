Возле здания Рады митингующие подрались с полицией

Киев, , 15:55 — REGNUM У здания Верховной рады, где бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили созвал «майдан реформ» произошли столкновения митингующих с полицией. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил во время трансляции в социальной сети Facebook депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Сообщается, что стражи порядка заблокировали автомобиль со звуковой аппаратурой, которую митингующие хотели использовать для выступления своих лидеров. В итоге произошла драка.

«Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ. В настоящее время депутат Юрий Деревянко отправился на переговоры с руководством киевской полиции, чтобы автомобиль пропустили на площадь Конституции», — пишет Лещенко.

Информация о пострадавших в результате столкновения не поступала.

При этом Лещенко пояснил, что он сам находится внутри того автомобиля, который заблокировали силовики. По его информации, стражи порядка заблокировали автомобиль ещё вчера, но причину блокировки отказываются назвать до сих пор. Из-за этого организаторы митинга не могут наладить надлежащее звуковое сопровождение митинга.

Митингующие были намерены самостоятельно перенести звукоусиливающую технику в палаточный городок из заблокированного автомобиля, но полиция им это сделать не позволила.