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Победителю выборов в Чехии Бабишу нужна Вена. И Австро-Венгрия?

Политика

А что нужно Польше?

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Победителю выборов в Чехии Бабишу нужна Вена. И Австро-Венгрия?
Флаг Чехии

Станислав Стремидловский, 22 октября 2017, 15:11 — REGNUM  

В Чехии прошли выборы в парламент страны. Вперед вырвалось правоцентристское движение «Акция недовольных граждан» (ANO) во главе с бывшим вице-премьером (январь 2014 — май 2017), владельцем агрохолдинга и медиамагнатом Андреем Бабишем. Ему еще предстоит вступить в переговоры с остальными партиями для того, чтобы сформировать правящую коалицию и утвердить правительство. Однако многие европейские политологи и публицисты уже начинают рассуждать, что ждать от миллиардера, которого называют «чешским Трампом», в качестве премьер-министра. Польша не исключение.

Ведь на посту вице-премьера Бабиш отметился рядом «недружественных» заявлений в адрес польских компаний, которые поставляют чехам продовольственные товары. Не секрет, что на вопрос, откуда в Чехии берутся просроченные, ядовитые и другие некачественные товары, почти любой чех, не задумываясь, ответит, что из Польши, а если спросить, почему польские дороги такие скользкие, то ответ будет по анекдоту — вся соль ушла в польскую колбасу. И когда в 2015 году некоторые чешские издания распространяли информацию о том, что польские продукты по своему качеству уступают чешским, в Варшаве отреагировали на это так:

«Андрей Бабиш — главный конкурент польских продуктов на чешском и словацком рынках… Корпорация «Агроферт», принадлежащая ему, объективно является сильнейшим конкурентом товаров из нашей страны».

Однако одно дело — вести политику с позиций бизнесмена, другое — с позиций главы исполнительной власти, определяя внутренний и внешний курс. Польское агентство печати (РАР) обращает внимание на следующие слова будущего премьера:

«Вышеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия — С.С.) должна найти новых союзников. Нам нужна Австрия и другие страны».

Как отмечает агентство, лидер ANO говорил о Балканах — Словении, Хорватии — и «может быть, других» государствах. Речь в первую очередь идет о сдерживании нелегальной миграции. Но это тактическая цель, вопрос в том, что будет делать Прага после ее разрешения, пойдет ли на сохранение статус-кво или займется переформатированием существующих межгосударственных альянсов, возможно, попробует принять участие или даже инициирует создание новых союзов, что повлечет за собой пересмотр чешских внешнеполитических приоритетов.

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Андрей Бабиш
David Sedlecký
Андрей Бабиш

Как напоминает польский политолог Анджей Скшипек в отношении Вышеградской группы, созданной по инициативе президентов Польши и Чехословакии Леха Валенсы и Вацлава Гавела, а также премьер-министра Венгрии Йожефа Анталлы в феврале 1991 года, ее

«можно было бы рассматривать в контексте реализации концепции «кордона», если бы не совершенно иная цель этих действий — вступление в Евросоюз и НАТО. В последующие годы на достижение этой цели была сориентирована вся внешняя политика III Речи Посполитой, в том числе и политика на Востоке. В это время доминировало стремление сблизиться с Америкой, но политика США в первый срок президентства Билла Клинтона была ориентирована на формирование Pax Amiricana и избежание каких-либо конфликтов с Россией».

Фактор России стал одним из испытаний на прочность «четверки» в 2014 году, когда переворот в Киеве, крымский референдум, разгоревшаяся гражданская война на Украине вызвали конфликт между Евросоюзом и Москвой. Уже тогда было видно, что Вышеградская группа, формально оставаясь единой, внутри себя расколота по отношению к Москве.

Во-первых, это демонстрировала Венгрия. Будапешт принимал у себя российских чиновников высшего ранга, на фоне «санкционной войны» дважды проходили переговоры между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, в противовес чешскому премьеру Богуславу Соботке президент Чехии Милош Земан открыто призывал перевернуть страницу Крыма, рисуя иную геополитическую, историческую и этническую карту полуострова, что вызывало раздражение также в Польше. В-третьих, в этом году Будапешт и Варшава разошлись уже непосредственно в оценках действий Киева в связи в принятием им нового закона об образовании. В интервью венгерскому изданию Heti Valasz глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал «слишком эмоциональным» заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто в адрес украинских властей. Заодно реакцию Польши на визит Путина в Венгрию в августе сего года охарактеризовал словами «мы не счастливы» и признал, что польскому правительству было «грустно» из-за одобрения Будапештом кандидатуры Дональда Туска на второй срок в качестве председателя Европейского совета.

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Страны Вышеградской группы
CrazyPhunk
Страны Вышеградской группы

Заметим, что обозначенные конфликтные линии развивались не первый год и имеют отношение к уже устаревшему на сегодня политическому европейскому ландшафту. Новые существенные мазки на картину сейчас наносят как упомянутые выборы в Чехии, так и победа в Австрии молодого политика Себастьяна Курца, представляющего Австрийскую народную партию. Эксперт Фонда Маршалла Тимо Лохоцки отмечает, что Курц становится соблазном для немецких консерваторов, выглядит простым рецептом: хочешь победить — сдвигайся вправо. А если, отмечает политолог,

«голландская и австрийская политика пойдут вправо, в Европе может «похолодать»; но если французская или немецкая политика примет националистический оборот, ЕС придется госпитализировать».

«Поправевшей» Польше, в которой правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) взяла курс на «восстановление суверенитета», становится неудобно в Евросоюзе и альянсах второго уровня. Прага и Вена ситуацию для Варшавы могут усугубить. Когда Бабиш говорит, что Вышеградской группе нужны Австрия и Балканы, а Курц отказывается от «флирта» с «четверкой», обещая создать проевропейское правительство, которое будет поддерживать «хорошие отношения с Востоком и Западом» в Европе, это позволяет предположить наличие у Вены концепции реанимации геополитики Австро-Венгерской империи и появление нового центра ЕС. Сдвинув фланг Центральной и Восточной Европы на юго-запад, в сторону Балканского полуострова, Австрия тем самым уведет внимание Евросоюза от постсоветского пространства, на которое именно сейчас нацелилась Польша. Похоже, что в ближайшие месяцы польским стратегам предстоит провести немало бессонных ночей, чтобы понять, чьей поддержкой они смогут в перспективе заручиться на востоке от себя.

regnum author Станислав Стремидловский
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Политическая жизнь Чехии