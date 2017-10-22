Путин поздравил Назарбаева с 25-летием российско-казахстанских отношений

Москва, , 12:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Казахастана Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Астаной. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 22 октября, пресс-службой Кремля.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея — 25-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Стоит отметить, что Назарбаев все эти 25 лет является президентом Казахстана.

Российский лидер считает, что за минувшие 25 лет страны смогли вывести двусторонние отношения на высокий уровень стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации распространила заявление, в котором сказано, Россия заинтересована в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве с Казахстаном.

Напомним, Казахстан стал независимым государством после развала Советского Союза в 1991 году.