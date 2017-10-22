Минобороны РФ: США и их коалиция превратили Ракку в руины

Москва, , 10:54 — REGNUM Боевая авиация США и их сателлитов разбомбили сирийский города Раккку, как германский Дрезден во время Второй мировой войны. В результате так называемой операции по «освобождению» города от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли тысячи мирных сирийцев. Такое заявление сделал сегодня, 22 октября, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с Земли англо-американскими бомбардировками», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что в настоящее время власти США, Франции и Германии заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе. Но в действительности Вашингтон, Париж и Берлин стремятся «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и «коалиции», похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирных жителей», подчеркнул Конашенков.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ указал, что США, Франция, Германия и Великобритания спешат предоставить целевое финансирование только для Ракки, тогда как ранее Запад отказывался направлять какую-либо гуманитарную помощь Сирийской Арабской Республике.

«На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам — направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на «плохих» и «хороших». Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем», — напомнил Конашенков.

Также Конашенков выразил недоумение бравурными заявлениями Вашингтона о якобы «выдающейся победе» над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке.

Конашенков раскритиковал заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который назвал «освобождение» Ракки — критически важным этапом в американской «глобальной борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

При этом ранее Пентагон официально заявлял, что США и их сателлиты якобы освободили от террористов более 87% территории Ирака и Сирии.

«В представлении Вашингтона ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировал в Сирии только Ракку», — пояснил Конашенков.

Он напомнил, что в Ракке до войны проживали 200 тысяч жителей, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, — не более 45 тыс. человек.

«Для сравнения: Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней», — сказал Конашенков.

При этом, Ракка фактически стерта с лица земли бомбардировками США и их сателлитов, а в Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются тысячи местных жителей, который ранее были вынуждены бежать от войны.