Анна Горохова, , 15:28 — REGNUM

Норвегия — одна из немногих стран-соседей России, никогда не имевших с ней вооруженных конфликтов. Но в последнее время две страны настроены друг к другу не слишком дружелюбно. Западные СМИ считают, что новой зоной противостояния России и НАТО в лице Норвегии может стать Шпицберген — научный и туристический центр Арктики, издавна существующий в едином российско-норвежском пространстве.

Историю архипелага читайте в материале ИА REGNUM: Как Россию выдавливали со Шпицбергена

Архипелаг как предмет провокации

Норвегия стремится к установлению «абсолютной национальной юрисдикции над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акваторией» — так, по информации «Коммерсанта», сказано в докладе Министерства обороны России от 3 октября «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году». У России есть все основания делать такие выводы о планах северного соседа. Вспомним только скандал двухлетней давности, вызванный приездом на Шпицберген российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, внесенного в «черный список» в странах Евросоюза.

Читайте также: МИД РФ: Реакция Норвегии на визит Рогозина абсурдна

Правительство России убеждено: без согласия стран, подписавший договор об особом статусе Шпицбергена в 1920 году, Норвегия не вправе вводить правила, ограничивающие установленный этим международным договором режим свободного доступа на архипелаг.

Однако у Североатлантического альянса, членом которого является Норвегия, имеется собственный взгляд на статус Шпицбергена:

«Шпицберген входит в состав Норвегии, а, следовательно, является частью НАТО, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — И все натовские гарантии безопасности распространяются и на этот архипелаг».

В таком случае особый статус Шпицбергена — пожалуй, единственный аргумент России, который может препятствовать очередному усилению НАТО у российских границ.

Читайте также: МИД РФ: Мероприятие НАТО на Шпицбергене — провокация

«Дух Северного сотрудничества»

По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия не ощущает встречного движения норвежских коллег к диалогу по особому положению архипелага, и это «не соответствует духу Северного сотрудничества».

«Ситуация вокруг нашего взаимодействия на архипелаге могла бы быть гораздо более конструктивной. Мы — за то, чтобы положения договора о Шпицбергене соблюдались неукоснительно всеми его участниками. Тем не менее, периодически возникают проблемы: ограничения на использование вертолетов треста «Арктикуголь», разрешительный порядок научных исследований, доступа в районы, представляющие интерес с научной и туристической точек зрения — хотя такие разрешительные требования, по нашей оценке, не вписываются в положения договора о Шпицбергене, — перечислил некоторые проблемы Сергей Лавров. — Мы несколько раз обращались к нашим норвежским соседям с официальными нотами, в том числе дважды в прошлом году, с просьбой ответить на наши озабоченности, объяснить пути их преодоления. До сих пор ответов на эти ноты не поступило».

Читайте также: Лавров: Когда-нибудь НАТО осознает необходимость диалога с Россией

Сказки о российском вторжении

Выступая 19 октября на 16-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске, глава МИД РФ отметил, что официальные ноты со стороны России были проигнорированы его норвежским коллегой Берге Бренде, который на минувшей неделе ушел со своего поста. Сергей Лавров выразил надежду на то, что «его преемники постараются соблюсти дипломатические правила и направят нам официальный ответ на вполне конкретный вопрос», однако сменившая Бренде Ине Эриксен Серёйде слабо похожа на человека, который готов к дружескому разговору с Россией.

Серёйде пересела в кресло министра иностранных дел с поста министра обороны Норвегии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своих недавних выступлениях чиновник не раз подчеркивала «непредсказуемость» ситуации в арктическом регионе и заявляла, что Норвегия должна защитить свои границы. В середине октября 2017 года стало известно о передислокации норвежского батальона из 400 пехотинцев поближе к границе с Россией, а также о закупке большего количества танков и артиллерии.

Читайте также: Арктика: Норвегия отправляет войска на границу с Россией

Некоторые европейские медиа подогревают интерес к напряжению между двумя странами, и Шпицберген становится для этого удачным поводом. Так, на норвежском ресурсе Aldrimer. no 18 октября появилось сообщение о том, что Россия в ходе северной части учений «Запад 2017» якобы отрабатывала операцию вторжения на архипелаг. Эту информацию опроверг глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде, а Минобороны РФ не стало ее комментировать.

В перечисленных современных реалиях Россия и Норвегия продолжают уживаться на маленьких островах архипелага, стараясь извлечь из них экономические выгоды.

Сувениры вместо угледобычи

Экономика Шпицбергена на протяжении всего XX века состояла из угледобывающей промышленности. Однако рентабельность предприятий — российского и норвежского — в последние десятилетия падает. Российский рудник «Баренцбург» остался одним из трех открытых мест компании «Арктикуголь», и сейчас работает лишь на обеспечение внутренних потребностей одноименного поселения. Норвежская сторона в октябре 2017 года заявила, что оставляет только одну угольную шахту из трех имеющихся на Шпицбергене.

«Я думаю, что через пятнадцать лет на Шпицбергене не будет никакой добычи», — передает Wall Street Journal слова главного технолога норвежской государственной угледобывающей компании Store Norske Пера Нильсена.

Читайте также: От угля — к туризму и образованию: Норвегия берется за развитие Шпицбергена

Вместе с тем норвежские политологи утверждают, что с закрытием угольных шахт присутствие королевства на архипелаге значительно ослабнет.

«Откровенно говоря, предназначение норвежских поселков заключается в том, чтобы утвердить суверенитет Норвегии над Шпицбергеном», — считает ученый Торбьорн Педерсен из университета в Будё.

Читайте также: Российская угольная экспансия в Арктике

Сейчас обе страны развивают туристическую перспективу архипелага, правда, у Норвегии выходит успешнее. Лонгйир — подходящий пункт назначения для тех, кто хочет увидеть Арктику, но боится отказаться от условий цивилизации. Российские поселки Грумант, Пирамида и Баренцбург тоже стали туристическими местами, в особенности для любителей снегоходных туров. На базах легко встретить российских туристов, однако гораздо больший интерес к архипелагу проявляют отечественные учёные. Их практические исследования имеют не только государственную, но и общемировую значимость.

Читайте также: Норвежские туристы потянулись в Арктику

Научный центр Арктики

Западная Арктика — идеальный полигон для изучения признаков изменения климата. Атмосферные, ледовые и океанические процессы удобно изучать с норвежского архипелага, поэтому именно здесь Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) Росгидромета создал несколько лет назад Российский научный центр на архипелаге Шпицберген (РНЦШ).

Главная научная база российских ученых находится в поселке Баренцбург. На месте работает метеорологическая обсерватория, постоянный и сезонный составы экспедиции — около 100 человек — собирают сведения по геологии, сейсмологии, биологии, океанологии и другим направлениям. На базе проходят практику российские студенты профильных вузов. Всего в 2017 году РНЦШ провел 29 научных мероприятий.

«Наблюдения за большим множеством параметров среды — очень важная работа, поскольку Шпицберген является ключевым регионом для понимания климатических процессов в Арктике», — поясняет важность центра директор ААНИИ Александр Макаров.

Шпицберген представляет интерес для учёных со всего мира: на территории архипелага действуют международные научные центры и организации — датские, британские, японские, корейские, немецкие… Но, безусловно, присутствие этих стран на территории Шпицбергена не беспокоит норвежские власти, особенно пока в поселке Баренцбург местные жители расплачиваются за покупки российскими рублями.

Насколько далеко может зайти Норвегия ради установления полного контроля над территорией арктического архипелага? Увидят ли норвежские министры угрозу в российских научно-исследовательских экспедициях, и как на очередные выпады отреагирует Россия? В отношениях между странами-соседями по Арктике снова наступили холода, и пока неизвестно, как долго они продлятся.