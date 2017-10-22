Лидер победившего в Чехии движения АНО успокоил Евросоюз

Прага, , 09:45 — REGNUM Правоцентристское движение «Акция недовольных граждан» (АНО), которое победило на парламентских выборах в Чехии не представляет угрозы для демократии или Европейского союза. Такое заявление сделал лидер этой организации Андрей Бабиш.

«Мы не представляем собой никакой угрозы для демократии, мы проевропейски ориентированное движение», — сказал Бабиш.

Он также подчеркнул, что его движение подготовить ряд предложений для Европейского совета по некоторым изменениям нынешнего положения вещей в Евросоюзе.

«Мы должны подготовить темы, предложить Евросовету, что мы хотим изменить. Улучшение в два раза качества продуктов питания, решение проблемы миграции, борьба с миграцией и другие вопросы», — пояснил лидер АНО.

Также Бабиш напомнил, что страны Вышеградской группы — Чехия, Словакия, Венгрия и Польша выступают против выполнения миграционных квот Европейского союза. Он также отметил, что Вышеградская группа нуждается в союзниках. В качестве возможного союзника он привел Австрию, где на прошедших парламентских выборах победу одержала Австрийская народная партия, председателем которой является Себастьян Курц. Бабиш отметил, что позиция Курца по вопросу миграции совпадает с позицией АНО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение АНО одержало 21 октября победу на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Его кандидатов поддержали 29,64% избирателей.