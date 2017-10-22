Саакашвили заявил, что Порошенко депортировал его соратников с Украины

Киев, , 07:56 — REGNUM Бывший губернатор Одесской области Украины, бывший президент Грузии и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили заявил, что его соратников украинские власти выслали в Грузию спецрейсом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 22 октября.

По словам Саакашвили, украинские власти депортировали двух его соратников — Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.

«Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя <…> выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины», — пишет Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что его соратники были похищены. Бывший губернатор, который сейчас пытается возглавить протест против действующей власти на Украине, рассказал, что восемь вооруженных людей похитили бывшего руководителя его охраны Георгия Рубашвили, когда тот выходил из кафе в Киеве.

Саакашвили уверен, что нынешний президент Украины Петр Порошенко ведет борьбу с его окружением. Саакашвили считает, что действия украинских властей выглядят «так по-советски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября у здания Верховной рады прошел митинг, ядро которого составили националистические и нацистские группировки. На митинге активно выступал Саакашвили, который представил «План спасения Украины за 70 дней».