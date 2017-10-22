Власти Мальты заплатят €1 млн за сведения об убийстве Галиции

Валлетта, , 03:31 — REGNUM Правительство Республики Мальта готово выплатить €1 млн за предоставление сведений об организаторах убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции, погибшей при взрыве автомобиля. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В заявлении мальтийских властей говорится о «полной приверженности расследованию дела об убийстве». Отмечено также, что речь идет о деле чрезвычайной важности, расследование которого требует особенных мер.

Информатору, который поможет следствию, власти обещают полную защиту во время дачи показаний и впоследствии, на всех этапах судебных процедур.

Напомним, о гибели 53-летней журналистки Дафне Каруаны Галиции в результате взрыва стало известно 16 октября. Ее автомобиль был подорван дистанционно, в момент, когда она вышла из дома. Происшествие связывают с профессиональной деятельностью Галиции.

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Журналистка входила в число тех, чье расследование стало основой для «панамского досье» об офшорных схемах, применяемых мировыми лидерами. По версии Галиции, панамской офшорной компанией владела жена премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Кроме того, женщина занималась возможными связями Муската и его подчиненных с панамским досье, продажей паспортов и получением денег от властей Азербайджана. В начале октября Галиция обратилась в полицию, заявив, что ее жизни угрожают.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил награду в €20 тыс. за сведения, которые помогут найти убийц журналистки.

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