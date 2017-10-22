Трамп предрек конец «халифату» ИГ*

Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Освобождение сирийского города Ракки от исламистских боевиков предвещает близкий конец «халифата», провозглашенного экстремистами на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Поражение экстремистов в Ракке, считавшейся «столицей» «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Трамп назвал переломным моментом в кампании, которую ведет против террористов и их «жестокой идеологии» возглавляемая США международная коалиция. Американский лидер анонсировал «новую фазу» в деятельности коалиции.

Речь идет о поддержке сирийских сил безопасности, сокращении насилия в стране и создании условий для прочного мира. США и их союзники помогут проведению дипломатических переговоров в преддверии переходного политического периода, который учтет волю населения Сирии, пояснил он.

Глава США также напомнил, что обещал разгромить террористов в период своей избирательной кампании. Значительные успехи в борьбе с экстремистами он отнес на счет Вашингтона и его партнеров по коалиции.

«Мы вместе с нашими партнерами по коалиции добились больших успехов в борьбе против зловредных террористов за последние несколько месяцев, чем за последние несколько лет, — отметил Трамп.

Напомним, о завершении операции по освобождению от боевиков сирийского города Ракки 20 октября объявило Центральное командование США (CENTCOM), поздравившее с этим событием Сирийские демократические силы (СДС). МИД России заявил о том, что приветствует достижения коалиции в разгроме террористов и считает его шагом вперед.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракка перешла под контроль террористов в марте 2013 года. Штурм города начался 6 июня 2017 года. Перед завершением операции по освобождению города антитеррористическая коалиция во главе с США позволила боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинуть его. Такое решение было принято после обращения лидеров местных племен.

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