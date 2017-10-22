Партия «недовольных граждан» победила на выборах в Чехии

Прага, , 01:14 — REGNUM Итогом парламентских выборов в Чехии стала победа правоцентристской партии АНО («Акция недовольных граждан»), в поддержку которой высказалась почти треть избирателей. Об этом сообщает пражское издание Mlada fronta DNES.

Выборы в Палату депутатов — нижнюю палату парламента страны — проходили 20 и 21 октября. Явка составила 60,84% при численности избирателей более 8 млн человек.

На счету АНО — 29,64% голосов, что позволит партии миллиардера Андрея Бабиша занять 78 из 200 кресел в нижней палате. Гражданская демократическая партия, набравшая 11,32% голосов, получит 25 депутатских мандатов, Чешская пиратская партия и движение «Свобода и прямая демократия» — по 22 мандата (10,79% и 10,64% голосов соответственно).

Кроме того, в Палате депутатов будут представлены Коммунистическая партия Чехии и Моравии (7,76% и 15 мандатов), Чешская социал-демократическая партия (7,27% голосов и 15 мандатов), «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия» (5,8% и 10 мандатов), правоцентристская партия «Традиция, Ответственность, Процветание» (5,31% и семь мандатов) и движение «Старосты и независимые» (5,18% и шесть мандатов).

Неожиданно слабые результаты социал-демократической и коммунистической партий газета назвала «сокрушительным поражением левых сил».

Отмечается, что после 28 октября с лидерами указанных политических сил намерен встретиться президент страны Милош Земан. Формирование нового кабинета министров будет поручено лидеру победившей партии, то есть Бабишу.

По мнению чешских политологов, составить новое правительство своими силами партии АНО не удастся. Ожидается, что движение «недовольных граждан» войдет в коалицию с партнерами.

Партия АНО была основана Андреем Бабишем в 2011 году с целью борьбы с коррупцией и прочими недостатками политической жизни страны на фоне серии политических скандалов.

Бабиш, позиционирующий себя успешным управленцем, тем самым противопоставляет себя традиционным чешским политикам. В период с 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года он являлся министром финансов и вице-премьером правительства Чехии.

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