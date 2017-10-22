Каталония встала между Брюсселем и Мадридом

Брюссель, , 01:10 — REGNUM Дипломатическая напряженность между Мадридом и Брюсселем растет, сообщает El Mundo. Правительство Мариано Рахоя сообщило своим бельгийским коллегам о, том, что двусмысленность высказываний бельгийского премьер-министра Шарля Мишеля по каталонскому вопросу вызывает у них глубокое недоумение.

Шарль Мишель стал единственным европейским лидером, который отклонился от официальной линии ЕС. Он был первым, кто публично раскритиковал действия центральной полиции 1 октября, во время проведения референдума в Каталонии.

В прошлое воскресенье, 15 октября, в интервью бельгийской газете «Le Soir» политик снова подверг критике применение силы центральными властями Испании, заявив, что проблема Каталонии не является правовой, но является политической, и предположил, вопреки официальной позиции всего Европейского союза, что международное сотрудничество и посредничество в данном вопросе является необходимым и целесообразным. В преддверии возможного одностороннего объявления независимости Каталонии испанское правительство расценило подобные высказывания как «удар в спину».

По сообщениям фламандской прессы, руководитель аппарата правительства Хорхе Морагас связался по электронной почте с послом Бельгии в Мадриде, и сообщил, что он «ошарашен нападками бельгийского правительства» и предупредил, что такое поведение «может представлять серьезную опасность для двусторонних отношений».

Вслед за этим, правительство Испании объявило, что кандидатура бельгийки Катрин де Боль на должность руководителя Европола «не может быть поддержана после реакции Бельгии на события Каталонии».

Напомним, что премьер-министр Мишель руководит правительством, в котором важную роль играет «Новый фламандский альянс» (НФА), правая националистическая партия, крупнейшая в бельгийском парламенте. При этом, НФА является историческим сторонником каталонской независимости.

Ситуация напряженная еще и потому, что фламандское население Бельгии понимает, что все что они скажут сейчас, будет использовано против них в будущем, когда им придется иметь дело с собственной независимостью. Еще пару недель назад в одном из интервью бельгийский Государственный секретарь Тео Франкен уже обвинил Мадрид в недемократичности, а на вопрос о том, признает ли Бельгия одностороннее провозглашение независимости Каталонии, политик ответил, что у него есть личное мнение, которое он не предаст огласке, «чтобы еще больше не беспокоить премьер-министра» Испании, сообщает El Mundo.