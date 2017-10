Путин попрощался с участниками ВФМС по-английски

Сочи, Краснодарский край, , 00:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин напутствовал участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов на английском языке. Глава государства поблагодарил гостей из других стран за доверие и заявил, что молодым принадлежит будущее, сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на концерте в Олимпийском парке, завершившем международный фестиваль, российский лидер выразил уверенность, что проведенная в Сочи неделя оказалась полезной для 30 тыс. участников со всего мира.

«Спасибо, что доверяете нам», — добавил Путин и поздравил всех с успешным мероприятием.

Глава государства отметил, что фестиваль отличала совершенно особая энергетика — энергетика молодых. Он выразил уверенность, что, покидая Россию, участники фестиваля оставят здесь частичку своего сердца, однако увезут с собой воспоминания о ней.

Кроме того, Путин произнес несколько фраз на английском языке. Он заявил, что будущее начинается здесь и сейчас, что будущее — за молодежью. Он пожелал гостям все хорошего и еще раз поблагодарил их за участие в фестивале.

«The future starts here and now. The future is you. All the best, dear friends. All the best. Thank you», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал. Основные мероприятия фестиваля проходят с 15 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Участниками форума стали молодые профессионалы в различных сферах, возраст которых — от 18 до 35 лет. Они приехали из 180 стран мира. Предполагалось, что гостями фестиваля станут 20 тыс. человек, однако 14 октября организаторы сообщили о том, что количество прибывших участников заметно превысило число аккредитованных заранее.

