Exit-polls: На выборах в Грузии лидирует «Грузинская мечта»

Тбилиси, , 20:21 — REGNUM На выборах в органы местного самоуправления в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Такие результаты «Exit-polls», проведенных по заказу телекомпании «Рустави-2», опубликовала исследовательская организация «Edison research».

По предварительным данным на 15:00 по местному времени, кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 54% голосов. Его основной конкурент — кандидат от «Национального движения» Заал Удумашвили получил 15%, а на третье место вышел независимый кандидат Александр Элисашвили — 14%.

Рейтинг партий исследователи представили следующим образом: «Грузинская мечта» получила 58%, «Национальное движение» — 16%, «Европейская Грузия» — 9%. Избирательный барьер преодолел и «Альянс патриотов», набравший 5% голосов.

По заявлению исследователей, погрешность в представленных результатах может составлять не более 3%.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Население страны выбирало 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). Процесс голосования завершился в 20:00 по местному времени.