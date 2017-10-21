Киев пугает жителей Украины «российскими военными» — видео

Киев, , 20:07 — REGNUM Администрация президента Украины Петра Порошенко запустила в интернете пропагандистский ролик, в котором улицы Киева «патрулируют дружественные российские войска», а российский триколор поднят над Верховной Радой. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

"Украина после Порошенко — это Украина с Путиным», — отмечают авторы ролика, рассчитывая таким образом отпугнуть жителей Украины от поддержки «Михомайдана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года в Киеве у здания Верховной Рады Украины началась бессрочная акция протеста.

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также представители оппозиционных партий требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, реформы законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.