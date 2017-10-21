Зачем лгать про репрессии? Чтобы лишить Россию суверенитета

Брянск, , 19:00 — REGNUM Политический смысл искажения советской истории заключается в том, что признавая бред о своей истории Россия теряет суверенитет, заявил на проходящей в Брянске конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность» политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

По его словам, СССР разгромили на 95% за счет исторического оружия, то есть, за счет перевирания истории. Речь идет о том, что реальное число жертв политических репрессий не имеет никакого отношения к тому, что заявлялось в годы перестройки. Так, Александр Солженицын заявил о 100 млн жертв, остальные начали говорить о 30, 35, 40 млн расстрелянных.

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«Есть ли разница? Есть огромная разница, в нескольких смыслах. В моральном смысле, первое, мы не имеем права манипулировать миллионами человеческих жизней так, как будто это не люди, а овцы или крупный рогатый скот. И потом, крупный рогатый скот посчитали, сколько у нас его, а наших мертвых не можем посчитать? Это же оскорбление мертвых», — сказал политолог.

Но главное заключается в том, что если признать, что жертв было 100 млн человек, тогда совершенно ясно, что «мы занимались истреблением своего народа, мы безумцы, возглавляемые безумцами, не имевшими прецедента в мировой истории».

«Значит, соответственно, мы должны быть поражены в правах и нас надо лечить от этого безумия в течение ста лет под внешним управлением. Естественно, как только называются такие цифры, то из них следует вывод: безумны, внешнее управление и длительное лечение. Мы теряем суверенитет, как только признаем этот бред», — пояснил Кургинян.

Таким образом, политический смысл исторической лжи заключается именно в том, чтобы довести все до бреда: уйти от нормальных цифр и от понимания трагедии к бреду, а уже через этот бред заставить народ находиться в закомплексованном, униженном состоянии и через это им управлять.

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Это мошенническая игра, считает лидер движения «Суть времени», и вела эту игру интеллигенция, которой народ верил. Если эта «совесть нации» говорит о 30 миллионах, значит он это точно знает, думали граждане СССР.

Теперь же необходимо добиться того, чтобы правдивые цифры находились в мозгу каждого гражданина России.

«Условно эти 800 тыс. расстрелянных за 30 лет и 2,5 млн репрессированных. И все, хватит», — подчеркнул политолог, добавив, что тогда история страны входит в единый мировой исторический контекст, ведь эта трагедия, в которой пострадали и невиновные, такая же трагедия, как и во многих других странах. И эти страны никто не заставляет бесконечно каяться и испытывать комплекс неполноценности.

Необходимо сказать, что трагедия это трагедия, но и величие — это величие. И тогда единый счет применим ко всем событиям, можно обсудить жертв постперестроечного процесса и шоковых реформ, ведь никакой разницы быть не может.

«И обнаружится, что их тоже около несколько миллионов людей. Что одни только русские, которых фактически согнали голыми и босыми из разных республик представляют собой сейчас большой мотив пострадавших. Что есть нерожденные дети, демографическая депрессия, и это тоже национальные реформы», — заключил политолог.

Напомним, цикл «Октябрьская революция: мифы и реальность», проводимый движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, — это научно-практические конференции, на которых представляются результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

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Мероприятие в Брянске — шестое по счету, ему предшествовали конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске. Авторы научных исследований призывают к открытому обсуждению событий того периода с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать» призывает общество коллектив исследователей.