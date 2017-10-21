Владимир Путин: На ВФМС царила абсолютно необычная энергетика

Сочи, Краснодарский край, , 18:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, завершающегося в Сочи, уедут на родину с частицей России в своем сердце.

«Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца, — заявил он на шоу «Россия», которое проходит на фестивальной Медал Плаза, — Но Россия всегда останется в вашем сердце».

Глава государства отметил, что фестивальная неделя пошла на пользу 30 тыс. молодых людей, приехавшим на это мероприятие со всего мира. «Спасибо, что доверяете нам», — сказал президент собравшимся. «Знаю, что на фестивале царила абсолютно необычная энергетика — так же, как она царит сегодня на этой площади, — это энергетика молодых», — подчеркнул он.

«Будущее начинается здесь и сегодня, и будущее — это вы!», — заключил Владимир Путин свое выступление фразой на английском языке.

После этого президент сделал групповое фото с участниками шоу.

За сценой, после выступления, Владимир Путин сфотографировался с несколькими ансамблями — участниками шоу из разных регионов России, в частности, с артистами из чеченского ансамбля «Вайнах», хором из Рязани, камчатским национальным ансамблем «КОРИТЭВ» и детским танцевальным коллективом «Нальцук» из Кабардино-Балкарии.

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