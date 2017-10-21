В Госдуме ответили на заявление Вашингтона о двусторонних отношениях

Москва, , 17:10 — REGNUM Власти США, которые ведут себя недипломатично, не намерены признавать свои ошибки. Об этом сообщил в интервью телеканалу RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома США Сары Сандерс о налаживании отношений с Москвой.

«Есть такое понятие, как двусторонние отношения, — говорит депутат. — То есть все зависит от того, насколько обе стороны заинтересованы в налаживании контактов».

По его словам, когда власти США постоянно обвиняют Москву во «всевозможных грехах», это мало похоже на стремление к налаживанию отношений.

«Одно дело — декларировать, совсем другое — какие-то реальные действия», — говорит Чепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс во время регулярного брифинга заявила, что официальный Вашингтон якобы будет пытаться продолжать работать с Москвой по важным вопросам национальной безопасности, но российско-американские отношения в целом будут зависеть от политики Кремля.

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