Турция продолжает стягивать военную технику к границе с Сирией

Анкара, , 16:29 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции продолжают перебрасывать в провинцию Хатай военную технику, в том числе военно-транспортные средства. Об этом передает в субботу, 21 октября, агентство «Анадолу».

"Военная техника размещена в приграничном с Сирией турецком районе Рейханлы, — уточняет вещатель. — Операция преследует цель создания зон контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе Сирии».

13 октября 2017 г. Генштаб Турции сообщил, что турецкие военные начали сооружать в сирийском Идлибе специальные пункты для наблюдения за перемирием и доставкой гумпомощи в зону деэслакации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала мая текущего года в Сирии создаются 4 зоны деэскалации. Соглашение было достигнуто в Астане представителями РФ, Ирана и Турции. Сейчас функционируют три зоны: в Восточной Гуте, на юго-западе страны и в районе города Хомс. В четвертую зону войдут провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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