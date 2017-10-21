Рахой: Через шесть месяцев мы сделаем Каталонию снова «нормальной»

Мадрид, , 15:41 — REGNUM Совет министров Испании принял решение ввести в действие 155-ю статью Конституции Испанского королевства, которая позволяет центральным властям ограничить самоуправление Каталонии. Такое заявление сделал сегодня, 21 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства по вопросу независимости Каталонии.

«Правительство вынуждено было применить статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было», — сказал Рахой.

При этом глава испанского правительства подчеркнул, что введение в действие 155-й статьи Конституции Испании не означает приостановку автономии и самоуправления Каталонии.

«Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута Каталонии», — пояснил Рахой.

Это означает, что правительство Рахоя пытается отстранить от своих должностей председателя, вице-председателя и советников каталонского Женералитата. Чтобы это решение правительства вступило в силу, его должен одобрить сенат.

Также Рахой обознаил основные цели Мадрида в решении каталонского кризиса. Таких целей оказалось четыре: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации, восстановить экономику и провести выборы.

По словам Рахоя, как только ситуация в Каталонии станет «нормально», там будут проведены местные выборы.

«Срок — шесть месяцев, это максимум», — заверил Рахой.

Теперь правительственную инициативу должен утвердить сенат Испании и тогда она вступит в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Каталонии 1 октября провели референдум по вопросу независимости региона. В голосовании приняли участие 43% граждан, обладающих правом голоса в Каталонии, из них 90% высказались за независимость. Стоит отметить, что референдум проходил под жестким прессингом со стороны испанской национальной полиции и гражданской гвардии. Испанские силовики использовали против сторонников независимости слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

После объявления результатов референдума 10 октября, глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Однако он тут же предложил законодательному собранию приостановить её действие, чтобы была возможность вступить в переговоры с Мадридом по реализации волеизъявления каталонцев.

Но Мадрид потребовал от Пучдемона внятного ответа на вопрос: была ли провозглашена независимость Каталонии или нет?

Пучдемон его так и не дало — в его письме снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.

Как каталонские лидеры ответят на решение испанского правительства пока не ясно.