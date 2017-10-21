Конец эмбарго: в России снят запрет на ввоз томатов из Турции

Москва, , 15:42 — REGNUM Поставка турецких томатов в Россию может начаться 1 ноября, профильные ведомства согласовали возможность поставки на российский рынок 50 тыс. тонн помидоров, сообщил 21 октября министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

«Обсуждали вопросы, в том числе снятия ограничений по поставкам томатов из Турции в Россию в объеме 50 тысяч тонн. Такое решение подготовлено о возможности поставок с 1 ноября», — сказал Новак журналистам.

Решение российских чиновников приветствовал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Я также хотел выразить свою признательность своему коллеге, министру энергетики РФ Александру Новаку за то, что он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в РФ», — сказал представитель Турции.

Ранее Новак сообщил, что Россия и Турция планируют обсудить возможность поставки российской курицы и говядины на турецкий рынок.

Таким образом, Россия сняла эмбарго на поставку турецкой продукции, введенное 1 января 2016 года. Ограничительные меры стали ответом на сбитый в Турции российский бомбардировщик Су-24.

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