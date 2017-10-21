ОП Москвы поддерживает идею проведения митинга-концерта 4 ноября

Москва, , 14:29 — REGNUM Общественная Палата города Москвы поддержала инициативу Общественной палаты Российской Федерации о проведении 4 ноября 2017 года в День народного единства масштабного общегородского митинга-концерта «Россия объединяет!».

«Все, кто чтит и уважает историю Российского государства, кто неравнодушен к будущему нашей страны и готов активно участвовать в развитии гражданского общества, могут выразить солидарность с Общественной палатой РФ и принять участие в праздничной акции», — считают московские общественники.

С Общественной палатой Москвы к митингу — концерту планируют присоединиться гражданские активисты, общественные организации, профсоюзные объединения, представители различных конфессий, национально-культурных автономий, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, артисты театра и кино.

В праздничном митинге-концерте примут участие исполнители популярных и всеми любимых песен, а также будут организованы познавательный квест, интерактивные, игровые, творческие и спортивные площадки для детей и взрослых.

Читайте ранее на эту тему: ОП РФ подала заявку на проведение митинга-концерта 4 ноября