«Живое общение станет одной из главных потребностей людей в будущем»

Сочи, Краснодарский край, , 14:20 — REGNUM Среди участников ВФМС-2017 проведен опрос на тему видения будущего. 17% опрошенных назвали общение с живыми людьми главной потребностью человека будущего. При этом 14% респондентов посчитали основным вызовом будущего одиночество в сети и отсутствие живого общения.

Эти результаты говорят о том, что, несмотря на технологический прогресс и быструю «диджитализацию», потребность в живом общении по-прежнему остается самой важной. Таким образом, можно не беспокоиться за «роботизацию» души.

Ответом на такой вызов стал фестиваль, поскольку подобные мероприятия позволяют понять, что вдохновляет и «заряжает» молодежь на создание различных проектов.

Официальное открытие ВФСМ состоялось 15 октября. На открытии фестиваяля выступил Президент РФ Владимир Путин.

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Также вечером 19 октября Президент РФ пообщался с участниками фестиваля в одном из кафе Олимпийского парка.

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Как сообщало ИА REGNUM, участниками форума стали более 20 тысяч молодых людей, в том числе 10 тысяч иностранцев.

В рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов перед участниками ВФМС выступили космолог Джордж Фицджеральд Смут, архитектор Фабио Новембре и дизайнер Танос Закопулос, российские чиновники и бизнесмены, а также известные представители новых медиа из России.

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