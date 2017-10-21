Израильская армия атаковала сирийские правительственные силы на Голанах

Дамаск, , 14:17 — REGNUM Израильские вооружённые силы нанесли удар на позициям сирийской правительственной армии в районе Голанских высот в провинции Кунейтра. Об этом сегодня, 21 октября, сообщают сирийские СМИ со ссылкой на заявление командования сирийской армии.

«Враждебный Израиль атаковал одну из позиций нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу», — сказано в заявлении командования сирийской армией.

Сирийские военные подчеркивают, что израильская армия нанесла удар по сирийским позициям после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах.

В свою очередь, израильские военные заявляют, что атаковали три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов.

При этом израильские военные признают, что скорее всего перелет в ходе боев правительственных войск с террористами был случайностью, но все равно называют его недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.